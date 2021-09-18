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Общество     18.09.2021 08:32

Более 1,3 миллиона москвичей уже приняли участие в онлайн-голосовании

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18 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 1,3 миллиона человек уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за ДЭГ.

Для участия в электронном голосовании в Москве было подано более 2,3 миллиона заявок. Это можно было сделать до 23:59 13 сентября. После проверки заявок на онлайн-голосование было зарегистрировано 2 014 765 избирателей.

С 17 по 19 сентября москвичи выбирают депутатов Госдумы. Также проходят дополнительные выборы депутатов Мосгордумы по двум одномандатным округам и депутатов муниципального образования Щукино. Время работы избирательных участков - с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00.

Со списком кандидатов в депутаты Госдумы по 15 московским одномандатным округам можно ознакомиться здесь. Также опубликована схема одномандатных округов в Москве.

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Теги: 
выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  выборы в Мосгордуму-2021 

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