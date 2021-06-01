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Общество     01.06.2021 10:41

Более 5 млн россиян оказались к лету невыездными из-за долгов

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Теги:  ФССП  долги  ограничения  запрет  выезд 

31 мая. Mossovetinfo.ru — В списках граждан, которым запрещен выезд из страны из-за неоплаченных долгов, находится более 5 миллионов россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной служб судебных приставов (ФССП).

В пресс-службе сообщили, что на 1 мая в списках граждан, которым ограничено право на выезд из-за имеющихся задолженностей насчитывается 5,1 миллиона человек.

При этом, около 20% из них проживают в трех регионах: на Кубани (381,4 тысячи человек), в Башкирии (360,5 тысячи человек) и в Москве (227,6 тысячи человек).

Также сообщается, что каждый десятый в списке «невыездных» россиян - должник по алиментам.

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Карта места

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Теги: 
ФССП  долги  ограничения  запрет  выезд 

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