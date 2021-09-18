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Общество     18.09.2021 15:39

Более полутора миллионов москвичей приняли участие в онлайн-голосовании

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Теги:  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  выборы в Мосгордуму-2021 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Более 1,5 миллиона человек уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве, следует из данных сервиса по наблюдению за ДЭГ.

На онлайн-голосование было зарегистрировано 2 014 765 избирателей. В столице могут проголосовать 7 миллионов 587 тысяч избирателей.

Со списком кандидатов в депутаты Госдумы по 15 московским одномандатным округам можно ознакомиться здесь. Также опубликована схема одномандатных округов в Москве.

Смотрите также:

- Как найти свой избирательный участок
- Как проголосовать онлайн


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Теги: 
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