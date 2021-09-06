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Общество     06.09.2021 10:35

Большинство москвичей высказались против переноса столицы

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Теги:  столица  опрос 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Большинство москвичей выступают против переноса столицы в другой город, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом поиска работы SuperJob

Против переноса столицы в другой город выступают 69% опрошенных.

По мнению опрошенных, в случае переноса столицы, крупные и стабильные работодатели также покинут Москву, в результате у людей не останется работы.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что столицу страны надо перенести в Сибирь.

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Теги: 
столица  опрос 

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