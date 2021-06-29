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Общество     29.06.2021 09:42

Большинство россиян не готовы прививаться ради отпуска в Сочи и Анапу

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  курорты  Краснодарский край  опрос 

29 июня. Mossovetinfo.ru - Только 3% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, если от этого будет зависеть поездка на отдых на курорты Краснодарского края, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

При этом, в мае, 20% россиян выразили готовность сделать прививку, если это будет условием поездки на зарубежные курорты.

19% опрошенных заявили, что намерены сделать прививку от коронавируса независимо от того, является ли это условием отдыха в Краснодарском крае. В тоже время 53% опрошенных не собираются вакцинироваться ни при каких условиях.

Около четверти опрошенных затруднились с ответом.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля для заселения в санатории, дома отдыха и гостиницы Краснодарского края необходим будет отрицательный ПЦР-тест или документ о вакцинации. А с 1 августа курорты региона будут открыты только для привитых граждан.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  курорты  Краснодарский край  опрос 

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