CAS допустил Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде

14 февраля. Mossovetinfo.ru - Специальная комиссия спортивного арбитража (CAS) отклонила заявления, поданные МОК, WADA и ISU и допустила российскую фигуристку Камилу Валиеву до одиночных соревнований на зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщается в релизе спортивного арбитража.



Среди обоснований такого решения CAS отметила, что спортсмен является “Защищенным лицом” в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом (WADC) - по возрасту. На таких лиц распространены иные стандарты доказывания и более низкие санкции.



Также отмечается, что во время Олимпийских игр в Пекине допинговый тест не дал положительного результата и Комиссия сочла, что недопущение спортсмена к соревнованиям на Олимпийские игры нанесли бы ей непоправимый вред в этих обстоятельствах.