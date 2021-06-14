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Общество     14.06.2021 09:59

Число доноров крови в Москве в 2021 году увеличилось почти в полтора раза

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Теги:  доноры 

14 июня. Mossovetinfo.ru – Количество доноров крови в Москве в 2021 году увеличилось почти в полтора раза. Об этом сообщила АГН «Москва» главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

В первые пять месяцев 2020 года 45 тысяч человек сдали кровь более 63 тысячи раз. За 5 месяцев 2021 года 61 тысяча человек сдала кровь около 92 тысяч раз.

По словам Майоровой, почти 42 тысячи человек сдали кровь безвозмездно. Впервые кровь в 2021 году сдали более 12 тысяч человек.

14 июня отмечается Всемирный день донора.

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Теги: 
доноры 

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