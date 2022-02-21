Эмир Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии

21 февраля. Mossovetinfo.ru - Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица согласился стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии, приняв предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская. По ее словам, в понедельник Шойгу встретился с Кустурицей.



На новом посту в театре Кустурица предполагает перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, в том числе, - Летят журавли, Жизнь, как чудо и другие, - привела Марковская слова режиссера.



Емир Кустурица, род. 24 ноября 1954, Сараево, CФРЮ— югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.



Фото: сайт Минобороны РФ, - 24.06.2020 г. - Известный кинорежиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России