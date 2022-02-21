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Общество     21.02.2022 20:59

Эмир Кустурица согласился стать главным режиссером Театра российской армии

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Теги:  Кустурица  театр  Минобороны 

21 февраля. Mossovetinfo.ru - Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица согласился стать главным режиссером Центрального академического театра российской армии, приняв предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская. По ее словам, в понедельник Шойгу встретился с Кустурицей.

На новом посту в театре Кустурица предполагает перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, в том числе, - Летят журавли, Жизнь, как чудо и другие, - привела Марковская слова режиссера.

Емир Кустурица, род. 24 ноября 1954, Сараево, CФРЮ— югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

Фото: сайт Минобороны РФ, - 24.06.2020 г. - Известный кинорежиссер Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооруженных Сил России


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Теги: 
Кустурица  театр  Минобороны 

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