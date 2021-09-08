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Общество     08.09.2021 13:39

Евгений Зиничев. Биография

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Теги:  Евгений Зиничев  МЧС  биография 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске во время межведомственных учений, спасая жизнь человека.

Биография.

Евгений Николаевич Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. В 1984 – 1986 годах после окончания средней школы проходил воинскую службу на Северном флоте.

С 1987 по 1991 годы служил в КГБ СССР, прошел путь от оперативного работника до главы регионального отделения.

С 1991 года на службе в Федеральной службе охраны. В 2006 – 2015 годах работал в личной охране Путина, когда тот занимал должности президента страны и премьер-министра.

В 2012—2013 годах прошёл курс переподготовки в Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

С 2014 года - заместитель руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России. В 2016 году возглавил управление ФСБ по Калининградской области. В июле того же года назначен ВРИО губернатора Калининградской области. В октябре 2016 года ушел в отставку с поста ВРИО главы области, назначен заместителем директора ФСБ. Тогда же ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

В мае 2018 года назначен главой МЧС. Тогда же стал членом Совета безопасности РФ. В декабре того же года Зиничеву присвоено звание генерал-полковника. В декабре 2020 года присвоено персональное воинское звание генерал армии.

Зиничев женат, у него есть сын и две внучки.

За время службы Зиничев был награжден Орденом Александра Невского, орденами «За заслуги перед Отечеством» II и IV степеней, медалью Суворова и другими государственными наградами.

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Теги: 
Евгений Зиничев  МЧС  биография 

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