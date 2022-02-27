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Общество     27.02.2022 09:36

Google запретил монетизацию российским государственным СМИ

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Теги:  Google  Facebook  СМИ  государство  санкции 

27 февраля. Mossovetinfo.ru - Google запретила российским государственным СМИ покупать или размещать рекламу в своих сервисах, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.
Вслед за Facebook Google также запретил российским государственным СМИ получать доходы от рекламы на своих сайтах, в приложениях и видео на YouTube.

В Google объяснили это «чрезвычайными обстоятельствами».

Напомним, что Роскомнадзор начал частично блокировать Facebook.

В то же время представители Facebook заявили, что продолжат маркировать российские медиа.

24 февраля в эфире федерального телевидения Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что принял решение «о проведении специальной военной операции» по защите Донбасса.

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Теги: 
Google  Facebook  СМИ  государство  санкции 

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