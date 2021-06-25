Гроза и град ожидаются в Москве до конца дня 25 июня

25 июня. Mossovetinfo.ru - В пятницу, 25 июня, в период с 11:30 до 21:00 в Москве ожидается ухудшение погодных условий, сообщается в telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.



По прогнозам синоптиков, в указанный период в Москве ожидаются дожди, грозы, возможен град. При грозе ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду.



