 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Общество     29.09.2021 17:32

Губернатор Владимирской области Сипягин переходит на работу в Госдуму

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Сипягин  Госдума  депутаты  выборы  губернаторы 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял решение перейти на работу в Госдуму, соощает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

Сипягин входил в федеральный список ЛДПР на прошедших выборах и по итогам выборов прошел в депутаты Госдумы.

В пресс-службе партии отметили, что в качестве депутата Сипягин сможет больше сделать для области.

Сипягин возглавил Владимирскую область в сентябре 2018 года, набрав на выборах 57% голосов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Сипягин  Госдума  депутаты  выборы  губернаторы 

Возврат к списку

Лента новостей

17:32 Общество Губернатор Владимирской области Сипягин переходит на работу в Госдуму

17:04 Власть Песков: речи о федеральных мерах из-за ситуации с COVID-19 в России пока нет

15:18 Город (Москва и область) Мосгордума в первом чтении одобрила штрафы за нарушение тишины автомобилистами

15:04 Другое Клубы РПЛ намерены сменить президента лиги Прядкина

14:27 Город (Москва и область) Оперштаб опубликовал новые данные по заболеваемости COVID-19 в Москве

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru