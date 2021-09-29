Губернатор Владимирской области Сипягин переходит на работу в Госдуму

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял решение перейти на работу в Госдуму, соощает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.



Сипягин входил в федеральный список ЛДПР на прошедших выборах и по итогам выборов прошел в депутаты Госдумы.



В пресс-службе партии отметили, что в качестве депутата Сипягин сможет больше сделать для области.



Сипягин возглавил Владимирскую область в сентябре 2018 года, набрав на выборах 57% голосов.