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Общество     26.04.2022 05:55

Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 миллиарда долларов

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Теги:  Twitter  Маск 

26 апреля. Mossovetinfo.ru - Владелец Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск приобретает за 44 миллиарда долларов социальную сеть Twitter и намерен после завершения сделки превратить Twitter из публичной компании в непубличную, сообщили в пресс-релизе Twitter.

1 марта Роскомнадзор сообщил, что восстановил замедление трафика соцсети Twitter на стационарных компьютерах из-за того, что он стал площадкой по распространению фейков о ситуации на территории Украины, эти меры будут отмены, когда компания удалит весь запрещенный контент с платформы. В последующие дни замедлять скорость работы соцсети стали и на мобильных устройствах.

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Теги: 
Twitter  Маск 

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