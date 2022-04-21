Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 миллиарда долларов

26 апреля. Mossovetinfo.ru - Владелец Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск приобретает за 44 миллиарда долларов социальную сеть Twitter и намерен после завершения сделки превратить Twitter из публичной компании в непубличную, сообщили в пресс-релизе Twitter.



1 марта Роскомнадзор сообщил, что восстановил замедление трафика соцсети Twitter на стационарных компьютерах из-за того, что он стал площадкой по распространению фейков о ситуации на территории Украины, эти меры будут отмены, когда компания удалит весь запрещенный контент с платформы. В последующие дни замедлять скорость работы соцсети стали и на мобильных устройствах.