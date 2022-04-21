Другие материалы
-
Общество
26.04.2022, 05:55
Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 миллиарда долларов
26 апреля. Mossovetinfo.ru - Владелец Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск приобретает за 44 миллиарда долларов ...
-
Общество
22.04.2022, 13:25
Венедиктов отказался от выдвижения в Общественную палату Москвы из-за разногласий с коллегами
22 апреля, Mossovetinfo.ru – Зампред Общественной палаты Москвы (ОПМ) нынешнего созыва, председатель комиссии по разв...
-
Общество
21.04.2022, 13:19
Памятник Кобзону в Оружейном переулке в Тверском районе планируется открыть 30 августа 2022 года
21 апреля. Mossovetinfo.ru - Правительство Москвы выделит грант в размере 45 млн руб. на осуществление мероприятий по и...