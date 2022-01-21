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Общество     21.01.2022 17:25

Использовать наручники для борьбы с дебоширами в самолетах могут разрешить бортпроводникам

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Теги:  Минтранс  самолеты  безопасность  наручники  законопроект 

21 января. Mossovetinfo.ru - Минтранс разработал и опубликовал законопроект на портале проектов нормативных правовых актов, в котором предлагается разрешить бортпроводникам использовать пластиковые наручники и нейлоновые ремни в качестве спецсредств сдерживания дебоширов.

В законопроекте регулируются отдельные процедуры использования спецсредств сдерживания, контроль за нарушителем, подвергнутым применению спецсредств и некоторые другие вопросы.

Решение о применении спецсредств (наручников, пластиковых ремней) к нарушителям предлагается дать командиру воздушного судна в случаях возникновении непосредственной угрозы безопасности полета либо угрозы жизни или здоровью других лиц.

Отмечается, что в качестве таких средств предлагается оснащать воздушные суда пластиковыми наручниками, а также нейлоновыми ремнями.

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Теги: 
Минтранс  самолеты  безопасность  наручники  законопроект 

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