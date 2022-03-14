 
Актуальные темы: коронавирус Украина Донбасс санкции
Общество     14.03.2022 11:31

Историко-культурная экспертиза под ударом строительного лобби

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Архнадзор  памятники  экспертиза  проект  заявление  Путин 

14 марта. Mossovetinfo.ru - Координационный совет грозозащитных организаций России призывает правительство России отказаться от спешного принятия инициатив, которые нанесут непоправимый ущерб сложившейся системе государственного контроля сохранности историко-культурного наследия и выступает против принятия проекта федерального закона “О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, разработанного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и размещенного 7 февраля 2022 г. на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в «Архнадзоре».

Принятие предложенного Минстроем России законопроекта противоречит позиции по данному вопросу президента Российской Федерации В.В. Путина, высказанной на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации 09.12.2021 г., отмечает Координационный совета градозащитных организаций России.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Архнадзор  памятники  экспертиза  проект  заявление  Путин 

Возврат к списку

Лента новостей

11:31 Общество Историко-культурная экспертиза под ударом строительного лобби

08:51 Происшествия За различные нарушения общественного порядка в центре Москвы 13 марта задержаны около 300 человек

19:24 Город (Москва и область) Погода днем на предстоящей неделе в Московском регионе будет с плюсовыми температурами

22:03 Город (Москва и область) Подготовительные работы начались на площадке строительства станции "Суворовская"

21:45 В мире 81 человека казнила Саудовская Аравия за 24 часа

Актуальные материалы

09:00 В России Роскомнадзор заблокирует соцсеть Instagram в 00 часов 14 марта

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

21:03 Общество Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эхо Москвы"

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru