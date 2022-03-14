Историко-культурная экспертиза под ударом строительного лобби

14 марта. Mossovetinfo.ru - Координационный совет грозозащитных организаций России призывает правительство России отказаться от спешного принятия инициатив, которые нанесут непоправимый ущерб сложившейся системе государственного контроля сохранности историко-культурного наследия и выступает против принятия проекта федерального закона “О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, разработанного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и размещенного 7 февраля 2022 г. на официальном портале проектов нормативно-правовых актов. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в «Архнадзоре».



Принятие предложенного Минстроем России законопроекта противоречит позиции по данному вопросу президента Российской Федерации В.В. Путина, высказанной на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте Российской Федерации 09.12.2021 г., отмечает Координационный совета градозащитных организаций России.