 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Общество     08.10.2021 09:42

Характер погоды в Москве начнет меняться 12 октября

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды  Гидрометцентр 

8 октября. Mossovetinfo.ru – На следующей неделе, с 12 октября в Москве начнет меняться характер погоды, появится облачность, пойдут небольшие дожди, однако похолодания не ожидается, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, в середине следующей недели в Москве начнет падать давление, в результате погода станет более пасмурной, появится облачность, пройдут небольшие дожди.

Вместе с тем, в дневное время температура воздуха останется на прежнем уровне - в районе +7..+12 градусов. А в ночное время температуры будут даже выше, чем сейчас - до 8 градусов тепла.

Вильфанд также допустил, что ясная и относительно теплая погода еще вернется в Москву и призвал москвичей не прощаться окончательно с «золотой осенью».

Днем ранее сообщалось, что в Москве шесть дней подряд фиксируются рекордно высокие значения атмосферного давления. Очередной рекорд может быть установлен и в пятницу, 8 октября.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды  Гидрометцентр 

Возврат к списку

Лента новостей

09:42 Общество Характер погоды в Москве начнет меняться 12 октября

09:09 В мире Минздрав направил ЕС документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации

17:42 В России Евро упал ниже 83 рублей впервые с 24 июня 2020 года

16:18 Город (Москва и область) В ЦАО и ЮАО появятся 38 новых магистральных маршрутов

14:45 Общество В Москве установлен рекорд атмосферного давления для 7 октября

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru