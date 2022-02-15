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Общество     15.02.2022 17:57

Хованская возглавила созданную в Госдуме Госдуме комиссию по обеспечению жилищных прав граждан

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Теги:  Хованская  жилье  Госдума  право  права граждан  комиссия 

15 февраля. Mossovetinfo.ru - Госдума на пленарном заседании 15 февраля приняла постановления о создании комиссии по обеспечению жилищных прав граждан и назначении председателем комиссии депутата Госдумы Галины Петровны Хованской ("Справедливая Россия - За правду"). Постановлениями определены полномочия комиссии и порядок ее формирования.

Комиссия при взаимодействии с федеральными и региональными органами власти, органами самоуправления, омбудсменами, общественными организациями, экспертным будет реализовывать задачи будет анализировать исполнение законодательства по обеспечению жилищных прав граждан и вносить предложения по изменениям в жилищное законодательство.

Комитет по жилищной политике и ЖКХ Госдуме, который в прошлом созыве возглавляла Галина Хованская в нынешнем созыве преобразовали в комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

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Теги: 
Хованская  жилье  Госдума  право  права граждан  комиссия 

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