Константин Ремчуков вновь избран председателем Общественной палаты Москвы

27 апреля. Mossovetinfo.ru - 27 апреля 2022 года на первом заседании Общественной палаты Москвы (ОПМ) четвертого созыва Константин Ремчуков открытым голосованием был избран председателем ОПМ. Ремчуков работает в составе Общественной палаты Москвы с самого первого созыва в 2013 году и с 2016 года является председателем палаты.

Заместителем председателя избраны: Арина Шарапова, Михаил Швыдкой и Татьяна Кривенко.