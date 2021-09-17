17 сентября. Mossovetinfo.ru – Москвичи, которые проголосуют на выборах с 17 по 19 сентября* с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), получат шанс выиграть призовые баллы, автомобиль или квартиру. Проголосовать онлайн в Москве смогут более двух миллионов человек. Для этого нужно было подать заявку до 23:59 13 сентября.Из данных на сайте программы «Миллион призов» следует, что призы смогут выиграть 250 000 человек. Будут разыгрывать 10 000, 25 000, 50 000 и 100 000 призовых баллов. Их можно будет обменять на поощрения партнеров программы. Подробные условия читайте на сайте программыОрганизаторы отмечают, что все участники программы «Миллион призов» могут стать обладателями автомобиля или однокомнатной квартиры в Москве. Розыгрыши призов состоятся 18, 19 и 20 сентября в 9:00. Квартиры будут разыграны в прямом эфире телеканала «Москва 24»*Выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Московской городской Думы по 19 и 37 избирательным округам, а также депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино пройдут в Москве с 17 по 19 сентября.