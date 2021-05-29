Миронов вручил Стивену Сигалу партбилет «Справедливая Россия – За правду»

29 мая – Mossovetinfo.ru – Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия - За правду» и получил в субботу из рук председателя партии Сергея Миронов партбилет нового образца. Мероприятие вручения партбилета Сигалу прошло в рамках заседании палаты депутатов на Всероссийском совещании Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».



Сигал с 2016 года имеет российское гражданство, но в Госдуму баллотироваться не будет, поскольку имеет также гражданство США. В то же время Сигал представил партии свои законодательные инициативы в сфере экологии. Ранее Сигал возглавил федеральный экологический проект по сохранению озера Байкал, также он спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям.



Председатель партии, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов, Сопредседатели партии Захар Прилепин и Геннадий Семигин в ходе прошедших брифингов ответили на вопросы журналистов.



Фото ИА МОССОВЕТ:

- Сергей Миронов вручает Стивену Сигалу партбилет;

- Стивен Сигал, после получения партбилета, принимает участие в работе Всероссийском совещании Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».