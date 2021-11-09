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Общество     09.11.2021 14:27

Мосгорсуд снова отправил в СИЗО ректора "Шанинки" Сергея Зуева

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Теги:  Сергей Зуев  Шанинка  суд 

9 ноября. Mossovetinfo.ru - Мосгорсуд снова отправил в СИЗО ректора "Шанинки" Сергея Зуева.   С. Зуев – один из фигурантов резонансного дела бывшего министра просвещения Марины Раковой. Он обвиняется в хищении 21-го миллиона рублей и до сегодняшнего дня находился под домашним арестом.

Зуева 9 ноября взяли под стражу в зале суда. Виновным себя Зуев не признаёт. Адвокаты намерены обжаловать решение суда.

20 октября, находящегося под домашним арестом ректора «Шанинкиа» Сергея Зуева увезли в больницу, где ему была сделана операция на сердце.

25 октября  ИА МОССОВЕТ  сообщало, что более 200 ученых просят Генерального Прокурора Игоря Краснова обратить внимание на состояние здоровья ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева и отказаться от апелляционного представления прокуратуры. Перевод ученого в изолятор может резко ухудшить его состояние. За этот год он перенес три серьезные операции. Под Открытым письмом поставили подписи 248 представителей науки и образования, в том числе 22 академика РАН, сообщает «Новая газета» публикующая письмо Генпрокурору и список подписавших.

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Теги: 
Сергей Зуев  Шанинка  суд 

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