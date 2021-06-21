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Общество     21.06.2021 17:56

Москвичей предупредили о возможном урагане в выходные

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Теги:  погода  прогноз погоды  гроза  ураган 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Аномальная жара, стоящая в Москве, может спровоцировать ураган в предстоящие выходные, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам Тишковца, аномальная жара приводит к перегреву атмосферы, что, в свою очередь, приводит к образованию грозовых облаков. Грозовые облака могут принести не только ливни и грозы, но также град, шквалистый ветер и даже ураган.

При этом, синоптик отметил, что предсказать точно, когда на Москву могут обрушиться дожди, грозы и ураганы точно невозможно, точный прогноз возможен не ранее, чем за сутки. Однако к этим явлениям необходимо быть готовым.

Ранее сообщалось, что в течение недели в Москве ожидается аномальная жара, по прогнозам может быть побит абсолютный рекорд для июня.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  гроза  ураган 

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