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Общество     25.09.2021 16:12

МВД назвало число участников несогласованной акции в центре Москвы 25 сентября

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Теги:  полиция  акции  статистика 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – В несогласованной акции, которая прошла в субботу, 25 сентября, на Пушкинской площади в Москве, приняли участие около 400 человек, включая журналистов и блогеров, сообщает пресс-служба ГУВД Москвы.

В ходе акции полицейские предупредили собравшихся о том, что акция незаконна, однако о задержаниях не сообщалось.

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Теги: 
полиция  акции  статистика 

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