МВД назвало число участников несогласованной акции в центре Москвы 25 сентября

25 сентября. Mossovetinfo.ru – В несогласованной акции, которая прошла в субботу, 25 сентября, на Пушкинской площади в Москве, приняли участие около 400 человек, включая журналистов и блогеров, сообщает пресс-служба ГУВД Москвы.



В ходе акции полицейские предупредили собравшихся о том, что акция незаконна, однако о задержаниях не сообщалось.