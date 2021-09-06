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Общество     07.09.2021 17:15

Начало сентября в Москве стало самым холодным с начала века

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Теги:  погода  Гидрометцентр  похолодание 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Начало сентября в 2021 году стало самым холодным с начала века, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«За 21 год нынешнего века эта пятидневка стала самой холодной. Были отдельные холодные ночи, а тут вся пятидневка», - заявил Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, в начале сентября погода соответствовала первым числам октября.

Однако, по прогнозам синоптиков, уже в среду погода вернется в нормальное русло, температура вырастет до 15-17 градусов тепла.

Ранее в Росгидромете сообщили, что несмотря на холодное начало сентября, условия для включения отопления в Москве не возникнут ранее середины сентября.

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Карта места

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Теги: 
погода  Гидрометцентр  похолодание 

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