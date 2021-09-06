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Общество
07.09.2021, 17:15
Начало сентября в Москве стало самым холодным с начала века
7 сентября. Mossovetinfo.ru – Начало сентября в 2021 году стало самым холодным с начала века, сообщает ТАСС со ссылкой н...
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Общество
06.09.2021, 17:29
Памфилова предложила «двойникам» Бориса Вишневского сняться с выборов
6 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала двух кандидатов-двойников депутата Зако...
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Общество
06.09.2021, 11:24
На этой неделе в Москву придет бабье лето
6 сентября. Mossovetinfo.ru – Синоптики прогнозируют, что на текущей неделе в столицу придет бабье лето. Уже в среду, 8...