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Общество     20.10.2021 11:34

Находящегося под домашним арестом ректора «Шанинкиа» Сергея Зуева минувшей ночью увезли в больницу

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Теги:  Зуев  Сергей Зуев  Шанинка  скорая 

20 октября. Mossovetinfo.ru - Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева минувшей ночью «увезли в больницу с очередным гипертоническим кризом». Об этом в своем аккаунте в Facebook сообщила его жена Елизавета Фокина — генеральный директор музея-заповедника «Царицыно».
«Серёжу сегодня ночью увезли в больницу с очередным гипертоническим кризом, пока все, что могу сказать», - говорится в сообщении Елизаветы Фокиной.

Накануне, по информации адвоката Сергея Зуева, ему было предъявлено обвинение в хищении 21 млн рублей путем мошенничества. Следственные действия в рамках того же дела по которому арестована бывшей замглавы Минпросвещения Марина Ракова. Ее в неисполнение госконтрактов по проекту «Учитель будущего» нацпроекта «Образование».

Сергей Зуев вину не признает и в настоящее время находится под домашним арестом. 19 октября, когда Зуеву предъявляли обвинение в мошенничестве, ему пришлось вызвать скорую, но он тогда отказался ехать в больницу.

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Теги: 
Зуев  Сергей Зуев  Шанинка  скорая 

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