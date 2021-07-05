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Общество     05.07.2021 10:17

Назначен новый ректор Высшей школы экономики

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Теги:  ВШЭ  ректор  назначение  Никита Анисимов 

5 июля. Mossovetinfo.ru - Руководивший Дальневосточным федеральным университетом Никита Анисимов назначен новым ректором Высшей школы экономики (ВШЭ), соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Анисимов родился в подмосковных Химках, в 1998 году закончил МГУ, в 2001 году защитил диссертацию и стал кандидатом физико-математических наук. С 2002 по 2013 работал в МГУ, в 2013 году перешел в Университет машиностроения в Москве, где занимал должности проректора по учебной работе, первого проректора, исполняющего обязанности ректора.

С августа 2016 года - ректор Дальневосточного федерального университета.

Ранее стало известно, что возглавлявший ВШЭ с момента основания Ярослав Кузьминов принял решение оставить пост ректора вуза. Он стал новым научным руководителем ВШЭ.

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Теги: 
ВШЭ  ректор  назначение  Никита Анисимов 

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