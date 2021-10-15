 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
Общество     15.10.2021 11:48

Назван средний возраст рождения ребенка у женщин в России

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минтруда  женщины  дети  рождение детей 

15 октября. Mossovetinfo.ru — Средний возраст рождения первого ребенка у женщин в России составляет 28 лет, сообщила на сессии Евразийского женского форума замглавы Минтруда Елена Мухитярова.

Мухтиярова отметила, что в последнее время средний возраст рождения первого ребенка у российских женщин сдвинулся в более старшую возрастную группу. По словам замглавы Минтруда, это связано с тем, что женщины в России хотят работать и строить карьеру.

При этом, по мнению Мухтияровой, молодые женщины в России по-прежнему ориентированы на рождение детей.

По данным Минтруда среди всех работающих в России женщины составляют 49%, что является очень высоким показателем.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минтруда  женщины  дети  рождение детей 

Возврат к списку

Лента новостей

12:14 В России В России за сутки от коронавируса умерли 999 человек

12:08 В России В России впервые выявлено более 32 тысяч случаев COVID-19 в сутки

11:57 Город (Москва и область) В Москве два дня подряд фиксируется более 6500 новых случаев COVID-19

11:48 Общество Назван средний возраст рождения ребенка у женщин в России

10:45 В России Минздрав утвердил 13-ю версию рекомендаций по борьбе с COVID-19

Актуальные материалы

17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин

14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам

22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент

17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru