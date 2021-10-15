Назван средний возраст рождения ребенка у женщин в России

15 октября. Mossovetinfo.ru — Средний возраст рождения первого ребенка у женщин в России составляет 28 лет, сообщила на сессии Евразийского женского форума замглавы Минтруда Елена Мухитярова.



Мухтиярова отметила, что в последнее время средний возраст рождения первого ребенка у российских женщин сдвинулся в более старшую возрастную группу. По словам замглавы Минтруда, это связано с тем, что женщины в России хотят работать и строить карьеру.



При этом, по мнению Мухтияровой, молодые женщины в России по-прежнему ориентированы на рождение детей.



По данным Минтруда среди всех работающих в России женщины составляют 49%, что является очень высоким показателем.