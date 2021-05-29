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Общество     31.05.2021 09:09

Николай Гончар проиграл праймериз в Госдуму по Центральному округу Москвы

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Теги:  Москва  Госдума  Центральный  Гончар  Аперян  праймериз 

31 мая. Mossovetinfo.ru - Николай Гончар, на протяжении 25 лет бывший депутатом Госдумы по Центральному округу Москвы, проиграл внутрипартийный праймериз "Единой России" по выдвижению кандидатов в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные официального сайта ЕР по проведению праймериз. По партийному списку на праймериз Гончар не выдвигался.

У Николая Гончара 13117 голосов и второе место.

Победителем стал Аперян Карен Манвелович, набравший 14507 голосов.

На третьем месте Бабенко Евгений Петрович 11193 голоса.

Аперян Карен Манвелович - заместитель председателя Совета депутатов муниципального округа Таганский. Работает заместителем генерального директора ООО "Феникс-Док".

Бабенко Евгений Петрович - глава муниципального округа Арбат.

Как ранее сообщали СМИ, кандидатом от власти по Центральному округу Москвы "подталкивают" координатора "Лиза Алерт" Олега Леонова.


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Теги: 
Москва  Госдума  Центральный  Гончар  Аперян  праймериз 

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