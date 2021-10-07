09:40 В России МВД изменило порядок подачи заявлений о несоглассии на выезд детей за рубеж
09:05 Общество Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве с начала осени
17:12 Другое Назван топ-10 самых популярных кроссоверов на российском авторынке в сентябре
15:42 Происшествия Три человека жестоко избили мужчину в московском метро
15:13 Город (Москва и область) Бочкарев: проехать БКЛ можно будет за 90 минут
17:36 Власть Выборы в Госдуму прошли открыто и строгом соответствии с законом — Путин
14:13 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам
22:30 В России Результаты выборов в Госдуму. Какие партии прошли в парламент
17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии
14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве
12:53 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве по одномандатным округам. Победители