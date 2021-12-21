Облачная погода, слабый снег и до 22 градусов мороза ожидается в столичном регионе 21 декабря

21 декабря, Mossovetinfo.ru - Облачная погода, слабый снег и до 22 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 21 декабря.



«Максимальная температура воздуха в Москве от 20 до 18 градусов мороза, по области - от минус 22 до минус 17 градусов. Ветер северо-западный, 2-7 м/с», - сообщает портал «Метеоновости».



20 декабря синоптики предупредили москвичей, что в день зимнего солнцестояния — 21 декабря — в столице ожидается до -18 градусов мороза. В этот же день Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до 23 декабря и в Подмосковье до ночи 22 декабря из-за низкой температуры.



«Волна холода» ожидает европейскую часть России в ближайшие дни. Отклонения от температурной нормы могут достигать 7–12 градусов. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.