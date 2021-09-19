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Общество     19.09.2021 09:19

Общественный штаб не просил аннулировать избирательные урны 18 сентября

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19 сентября. Mossovetinfo.ru – Со стороны общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве 18 сентября не поступало просьб аннулировать избирательные урны. Об этом сообщил журналистам руководитель штаба Алексей Венедиктов.

Ранее сообщалось, что в первый день голосования на выборах в Госдуму 17 сентября, Мосгоризбирком аннулировал восемь переносных урн для надомного голосования.

С 17 по 19 сентября москвичи выбирают депутатов Госдумы. Также проходят дополнительные выборы депутатов Мосгордумы по двум одномандатным округам и депутатов муниципального образования Щукино. Время работы избирательных участков - с 17 по 19 сентября с 08:00 до 20:00.

Со списком кандидатов в депутаты Госдумы по 15 московским одномандатным округам можно ознакомиться здесь. Также опубликована схема одномандатных округов в Москве. 
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Теги: 
Алексей Венедиктов  Венедиктов  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  выборы в Мосгордуму-2021  Мосгоризбирком 

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