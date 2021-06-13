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00:00 Мнения Титов: для московского общепита новые коронавирусные ограничения, как контрольный выстрел
19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19
19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19
17:06 Город (Москва и область) Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»
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15:03 Город (Москва и область) Собянин обьявил нерабочими дни с 15 по 19 июня в Москве
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