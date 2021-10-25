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Общество     25.10.2021 14:44

Оперштаб: продление нерабочих дней после 7 ноября в Москве не планируется

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Теги:  коронавирус  COVID-19 

25 октября. Mossovetinfo.ru - Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется в Москве не планируется. Об этом сообщает оперативный штаб столицы.

«В связи с распространяющимися в СМИ и социальных сетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября Оперштаб Москвы сообщает. Продление нерабочих дней после 7 ноября не планируется», - говорится в сообщении в телеграм-канале.

Указом Мэра Москвы нерабочие дни установлены с 28 октября по 7 ноября.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19 

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