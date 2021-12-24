Проблему брошенных в домах под реновацию животных просят решить власти Москвы волонтеры и депутаты ГД

24 декабря. Mossovetinfo.ru - Обратить внимание на проблему бездомных животных, остающихся в домах старого фонда под реновацию просит власти Москвы первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов..



В обращении Бурматова в адрес заместителя мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева отмечается, что за период с начала реновации волонтерам удалось спасти более 150 бездомных кошек из подвалов старых домов, а всего в фонде могут проживать более тысячи кошек.



Необходимо выяснять, нет ли в столичных зданиях, которые планируют снести по программе реновации, бездомных животных, и передавать найденных кошек.



По словам Бочкарева в настоящее время в рамках программы реновации в Москве демонтировали 70 старых домов. Дома разобрали по технологии «умного сноса».



По официальным данным в 13 городских приютов для бездомных животных в Москве находятся 17 тысяч собак и кошек.