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Общество     08.06.2021 08:30

Профсоюзы попросили Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам

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Теги:  ФНПР  пенсии  пенсионеры  Владимир Путин  Путин  работающие пенсионеры  индексация пенсий 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Как сообщается на сайте федерации, письмо (см. вложение) направлено 2 июня за подписью председателя ФНПР Михаила Шмакова.

«На данный момент Правительство РФ не одобрило ни один из законопроектов и при этом не внесло свой вариант», - отмечают в профсоюзе.

Шмаков подчеркивает, что затянувшаяся пауза с исполнением поручения президента России о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение многих тысяч пенсионеров.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», - говорится в письме.

В конце декабря 2020 года Путин согласился с предложением Шмакова рассмотреть вопрос об индексации пенсии работающих пенсионеров, отметив, что вопрос требует дополнительного рассмотрения. В начале января 2021 года Путин поручил подготовить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» в Госдуме в апреле внесли в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста: для женщин в 55 лет, для мужчин – в 60 лет. Позже председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что увеличение средней пенсии на три тысячи рублей за пять лет – не достижение, а повод для кадровых решений в Правительстве, поскольку такой рост пенсии едва успевает за официальной инфляцией.

Миронов также предлагал ликвидировать Пенсионный фонд России в связи с неэффективностью его работы, а также вернуться к выплатам пенсий из бюджета.



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Теги: 
ФНПР  пенсии  пенсионеры  Владимир Путин  Путин  работающие пенсионеры  индексация пенсий 

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