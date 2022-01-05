Протестующие в Алма-Ате ворвались в здание администрации и подожгли его

5 января. Mossovetinfo.ru - Участники беспорядков в Алматы смогли прорваться в здание акимата (администрации) и подожгли его, передает корреспондент Sputnik Казахстан.



Заместитель акима Ержан Бабакумаров сообщил, что из акимата успели вывести всех сотрудников.



В городе протестующие мешают работе скорой помощи, избивают медработников и громят больницы, сообщило управление здравоохранения. Уничтожены 2 машины скорой помощи.



Накануне в Алматы и Мангистауской области введен режим ЧП. Глава мегаполиса Бакытжан Сагинтаев заявил тогда, что город Алматы взят под контроль властей, идет поиск зачинщиков и провокаторов.



Днем 5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О введении чрезвычайного положения в городе Нур-Султан". Режим ЧП в Нур-Султане введен с 16.00 5 января на срок до 00.00 19 января 2022 года,- написано в указе.