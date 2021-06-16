Проценко рассказал о случаях заболевания COVID-19 после прививки

16 июня. Mossovetinfo.ru — Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью на YouTube-канале «Анонимы» рассказал о возможности заболеть коронавирусом после прививки.



По словам Проценко, за полтора года через больницу в Коммунарке прошло 32 тысячи больных коронавирусом. На данный момент в больнице находятся два пациента, которые заболели коронавирусом после прививки. При этом, заболевание у них протекает не втяжелой форме.



Проценко еще раз напомнил, что вакцинация не способна обеспечить 100-процентную защиту от заболевания, однако позволяет легче перенести болезнь, так как позволяет организму подготовится к заболеванию.



Также главврач больницы в Коммунарке призвал москвичей носить маски и перчатки, а также постоянно менять их.