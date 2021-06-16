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Общество     16.06.2021 10:48

Проценко рассказал о случаях заболевания COVID-19 после прививки

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Теги:  коронавирус  COVID-19  прививки  заболеваемость  Денис Проценко 

16 июня. Mossovetinfo.ru — Главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью на YouTube-канале «Анонимы» рассказал о возможности заболеть коронавирусом после прививки.

По словам Проценко, за полтора года через больницу в Коммунарке прошло 32 тысячи больных коронавирусом. На данный момент в больнице находятся два пациента, которые заболели коронавирусом после прививки. При этом, заболевание у них протекает не втяжелой форме.

Проценко еще раз напомнил, что вакцинация не способна обеспечить 100-процентную защиту от заболевания, однако позволяет легче перенести болезнь, так как позволяет организму подготовится к заболеванию.

Также главврач больницы в Коммунарке призвал москвичей носить маски и перчатки, а также постоянно менять их.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  прививки  заболеваемость  Денис Проценко 

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