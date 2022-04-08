Путин присутствовал на траурной церемонии прощания с Жириновским

8 апреля, Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в Колонном зале Дома союзов присутствовал на церемонии прощания с Владимиром Жириновским почтил память лидера ЛДПР, возложив цветы к гробу, сообщают пресс-служба президента и участники церемонии прощания.



Отпевание совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рано утром в Храме Христа Спасителя.



Политика, возглавлявшего более 30 лет ЛДПР и умершего 6 сентября на 76-ом году жизни, похоронят в пятницу днем на Новодевичьем кладбище.