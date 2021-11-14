Путин рассказал о критериях и содержании истинного либерализма

14 ноября, Mossovetinfo.ru - Президент России сказал, что любая страна, которая рассчитывает на эффективное развитие, должна иметь такой механизм развития, как свобода мысли. Cвобода мысли и выбора, являются критериями истинного либерализма, в России они всегда были, есть и будут, заявил Президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».



«Вот когда у нас говорят: есть ли у нас либералы, и вообще должны ли мы поддерживать либеральную мысль? Надо сначала определиться с понятием, с содержанием этого понятия. Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения – то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу», — сказал Путин, отвечая на вопрос о «борьбе» западников и славянофилов.



Путин отметил, что истинный либерализм – это не желание копировать кого-то, и — не лакейство.



«Если под этим понимать, что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант. Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: «Наши либералы – это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги». Но это не истинный либерализм»,— пояснил Путин.



На фото (сайт Президента России) – момент программы «Москва. Кремль. Путин».