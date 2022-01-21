Ракова: в 2021 году в Москве провели высокотехнологичных операций больше, чем до пандемии

21 января, Mossovetinfo.ru - За 2021 год пациентам городских больниц и москвичам в федеральных и частных центрах было проведено 171 тыс. высокотехнологичных операций, что на 8 тыс. операций больше, чем до пандемии Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.



Сегодня москвичи могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь по 20 профилям более чем в 40 городских стационарах.



«Мы создали эффективную систему, которая позволяет жителям полноценно получать и плановую помощь, и помощь при заболевании коронавирусной инфекцией», - также отметила Анастасия Ракова.



В декабре минувшего года Анастасия Ракова сообщала, что в Москве на базе больницы имени Боткина был открыт первый в России инновационный 5G-полигон. По словам заммэра здесь будут тестировать прорывные цифровые технологии и сервисы здравоохранения, для которых важна высокая скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных.

«Здесь применяются навигационные системы, высокоточные нейрохирургические микроскопы, технологии 3D-моделирования в травматологии и ортопедии, искусственный интеллект в эндоскопии, ежедневно используется робот-хирург Da Vinci», - отмечала Анастасия Ракова.



Ранее заммэра по вопросам социального развития также отмечала, что высокотехнологичная медицинская помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается и в красных зонах стационаров, где лечат больных с COVID-19. В 2021 году в Москве высокотехнологичную медицинскую помощь чаще всего оказывали в области сердечно-сосудистой хирургии (22,8%), травматологии и ортопедии (22,08%) и онкологии (21,22%).