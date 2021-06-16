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Общество     16.06.2021 09:33

Решение о нерабочих днях поддержала треть москвичей - опрос

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Теги:  коронавирус  опрос 

15 июня. Mossovetinfo.ru — Решение о введении с 14 по 19 июня нерабочих дней поддержали чуть более трети москвичей, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

В целом мнения москвичей по вопросу введения нерабочих дней разделились. 37% опрошенных одобрили это решение, столько же москвичей остались им недовольны.

Те, кто одобрил решение городских властей, напоминают об ухудшении ситуации с коронавирусом в Латинской Америке и в Индии. Эти респонденты выступают за необходимость постоянного контроля за ситуацией с коронавирусом.

Те же, кто недоволен введением режима нерабочих дней, считают несправедливым тот факт, что решение принимают власти, а зарплату сотрудникам будут платить работодатели, а не бюджет.

Кроме того. 14% опрошенных выступают за ужесточение ограничений: закрытие границ, повторное введение режима самоизоляции, а также принудительная вакцинация населения. Еще 27% поддержали ужесточение мер для борьбы с коронавирусом, однако выступили против введения локдауна.

В тоже время 41% респондентов, считает, что антиковидные меры ужесточать не надо.

В связи с увеличением числа заболевших коронавирусом, мэр Москвы Сергей Собянин 12 июня ввел в Москве ряд ограничений. Кроме того, дни с 14 по 19 июня объявлены нерабочими.

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Теги: 
коронавирус  опрос 

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