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Общество     24.02.2022 09:52

Росавиация ввела ограничения на полеты из 12 аэропортов на юге России до 2 марта

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Теги:  Росавиация  полеты  Россия  юг  приостановка  рекомендации 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Росавиация приостановила работы 12 аэропортов на юге России до 03:45 мск 02 марта 2022 года. Решение принято в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.

Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь, — говорится на сайте агентства.

Авиационные власти настоятельно НЕ рекомендуют прибывать в аэропорты пассажирам ближайших рейсов и встречающим.

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Карта места

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Теги: 
Росавиация  полеты  Россия  юг  приостановка  рекомендации 

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