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Общество     29.10.2021 11:46

Роскачество рассказало о правилах, позволяющих не лишиться денег из-за мошенников

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Теги:  Роскачество  мошенники 

26 октября. Mossovetinfo.ru – Роскачество напомнило о правилах, помогающих не лишиться персональных данных и денег на своих картах из-за мошенников.

Почтовые рассылки

Как правило, основные инструменты мошенников в онлайне – это «письма счастья», приходящие в почту, мессенджеры и по SMS. Письма часто обещают огромные скидки в онлайн-магазинах, предлагают поучаствовать в беспроигрышной лотерее или специальной акции с дополнительными бонусами и баллами. В случае с любым праздником (а скоро Хэллоуин) это всегда предложения подарков, одежды и билетов на мероприятия.

Соцсети

В социальных сетях вновь будут появляться клоны известных брендов, в частности, одежды. Эти аккаунты могут писать в комментариях на страницах настоящих брендов или отправлять личные сообщения с предложением выгодного подарка. Вам поможет следующая информация: число подписчиков, верифицирована ли страница и есть ли другие страницы этого же бренда в соцсети. Сбор таких сведений должен стать вашей обязательной практикой при желании приобрести товар.

Покупки в интернете

При покупках онлайн лучше использовать отдельную виртуальную, а не зарплатную карту и уметь замечать типичные признаки подозрительного сайта, прежде чем вводить данные своей карты. Это минимизирует риск попасться в мошеннические сети. Для полной уверенности рекомендуется всегда иметь рабочий, активный антивирус как на компьютере, так и на смартфоне (кроме iOS) – это поможет предотвратить заражение троянской программой, позволяющей злоумышленникам обчистить ваш банковский счет.

Фишинговые письма

Мошенники могут эксплуатировать тему коронавирус и и имитировать послания об инициативах правительства (например, о выплатах населению) либо маскировать фишинговые письма под важные новости (по типу «ситуация с локдауном в вашем городе, важные изменения – переходите по ссылке»). Содержание письма может быть очень заманчивым. Лучше не верить обещаниям легкого заработка и инвестиций и не переходить по ссылкам, особенно если они распространяются в мессенджерах. Такие ссылки часто встречаются в тематических группах, где кто-то попадается на уловку мошенников и наивно пересылает «счастливое сообщение» всем знакомым, оказывая медвежью услугу.

Опасные приложения

Следует также проявлять осторожность при скачивании приложений на смартфоны. В этом году мошенниками была проведена масштабная кампания с сотнями приложений в Google Play, тайно подписывавших пользователей на премиальные сервисы без их ведома. В магазинах приложений из-за слабой модерации встречаются и другие возможные опасности: например, вирусы или программы-шпионы, маскирующиеся под обычные приложения вроде будильников или блокировщиков рекламы. При установке любых приложений следует внимательно проверять, какие расширения они запрашивают, и предварительно читать отзывы в магазине.

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Теги: 
Роскачество  мошенники 

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