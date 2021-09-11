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Общество     11.09.2021 19:41

Роспотребнадзор открыл горячую линию для покупателей «Магнита» на Совхозной улице

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Теги:  ЧП 

11 сентября. Mossovetinfo.ru — Управление Роспотребнадзора по Москве открыло горячую линию для покупателей магазина «Магнит» на Совхозной улице и жильцов дома, в котором он располагается, после сообщений о смерти 15-летней девочки и ее бабушки. Они отравились арбузом, купленным в этом магазине.

Вопросы по поводу проведения эпидемиологического расследования можно направить по адресу электронной почты: org@77.rospotrebnadzor.ru. В теме письма необходимо указать «Магнит — Совхозная».

Все обращения рассмотрят и учтут при проведении расследования.

Внутреннее расследование ведет и сеть «Магнит», партию арбузов после инцидента изъяли из продажи. Поставщик (крестьянско-фермерское хозяйство «Каныгин») сотрудничает с компанией в проведении расследования.

В четверг, 9 сентября, 15-летнюю девочку, ее мать и бабушку госпитализировали с отравлением. Накануне они ели арбуз, который купили в «Магните» на Совхозной. Бабушка и внучка скончались. Прокуратура начала проверку, следственный комитет завел уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

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Теги: 
ЧП 

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