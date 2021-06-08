Россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня

8 июня. Mossovetinfo.ru — Россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России, напоминает Роструд.



В 2021 году День России, который отмечается 12 июня, выпадает на субботу, в связи с чем выходной перенесен на понедельник, 14 июня.



Таким образом, следующая рабочая неделя будет четырехдневной, со вторника, 15 июня, по пятницу, 18 июня.