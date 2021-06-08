 
Актуальные темы:
Общество     08.06.2021 12:44

Россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роструд  выходные  День России 

8 июня. Mossovetinfo.ru — Россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России, напоминает Роструд.

В 2021 году День России, который отмечается 12 июня, выпадает на субботу, в связи с чем выходной перенесен на понедельник, 14 июня.

Таким образом, следующая рабочая неделя будет четырехдневной, со вторника, 15 июня, по пятницу, 18 июня.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роструд  выходные  День России 

Возврат к списку

Лента новостей

13:04 Происшествия Мужчина обстрелял двух подростков в Волгоградской области

12:44 Общество Россиян ждут длинные выходные с 12 по 14 июня

11:54 Город (Москва и область) В Москве выявлено максимальное число случаев COVID-19 с середины мая

11:40 Город (Москва и область) Власти Москвы отказались присвоить одной из улиц имя Лужкова

11:24 Другое Все тесты на коронавирус у футболистов сборной России - отрицательные

Актуальные материалы

09:14 Город (Москва и область) Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро

07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера

18:38 В России МВД РФ утвердило порядок доставления граждан в вытрезвители

17:07 Город (Москва и область) 32 пункта вакцинации от Covid‑19 заработали в МФЦ Подмосковья

12:34 Город (Москва и область) Московские власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах

09:08 В России Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся 10 дней

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru