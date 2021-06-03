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Общество     03.06.2021 13:41

Россияне готовы платить более высокие налоги для поддержки бедных

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Теги:  налоги  бедность  опрос 

3 июня. Mossovetinfo.ru — Большинство россиян готовы платить более высокие налоги, если при этом бедные люди будут получать большую поддержку от государства, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Платить более высокие налоги если при этом будет оказываться большая поддержка бедным готовы 54% респондентов. При этом, под большей помощью они понимают большее количество бесплатных услуг, в том числе в сфере образования, здравоохранения, безопасности.

В тоже время, 28% опрошенных считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы люди сами могли распоряжаться своими деньгами.

Кроме того, 45% респондентов готовы платить более высокие налоги, если при этом им будут доступны более качественные госуслуги. 33% считают, что, если госуслуги низкого качества и не очень доступны, налоги должны быть меньше.

Помимо этого, 83% опрошенных поддерживают введение прогрессивной шкалы налогообложения, когда размер налогов тем выше, чем выше доход. В тоже время 13% респондентов считают, что налоги должны быть одинаковы для всех, независимо от уровня дохода.

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Теги: 
налоги  бедность  опрос 

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