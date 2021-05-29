 
Актуальные темы:
Общество     31.05.2021 09:56

Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  дети  расходы  опрос 

31 мая. Mossovetinfo.ru — Для содержания ребенка в месяц необходимо тратить от 15 до 30 тысяч рублей, считают более трети россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Еще 33% респондентов, считают, что на содержание ребенка в месяц необходимо тратить от 30 до 50 тысяч рублей.

Каждый пятый россиянин, считает, что на содержание ребенка в месяц необходимо от 50 до 100 тысяч рублей, а 8% - более 100 тысяч рублей.

В тоже время 6% опрошенных, считают, что на содержание ребенка достаточно 15 тысяч рублей в месяц. Эта сумма незначительно превосходит официальный прожиточный минимум.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
дети  расходы  опрос 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:57 Происшествия Тела двух детей и двух взрослых нашли в квартире многоэтажного дома в Подмосковье

11:48 В России Налоговый вычет предложили выдавать при покупке квартиры в ипотеку

11:06 В России Более трети крупнейших банков повысили ставки по ипотеке в мае

10:48 В России Россиян предупредили о всплеске мошенничества «при приеме на работу»

09:56 Общество Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму

Актуальные материалы

10:25 Город (Москва и область) Оформить пособие по рождению ребенка можно будет в электронном виде

09:05 Общество Списки «СР» на выборах в Госдуму в Москве возглавят Хованская и Меньшов

09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах

21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru