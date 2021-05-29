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Общество
31.05.2021, 09:56
Россияне назвали необходимую на содержание ребенка сумму
31 мая. Mossovetinfo.ru — Для содержания ребенка в месяц необходимо тратить от 15 до 30 тысяч рублей, считают более трет...
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Общество
31.05.2021, 09:09
Николай Гончар проиграл праймериз в Госдуму по Центральному округу Москвы
31 мая. Mossovetinfo.ru - Николай Гончар, на протяжении 25 лет бывший депутатом Госдумы по Центральному округу Москвы, п...
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Общество
29.05.2021, 16:15
Миронов вручил Стивену Сигалу партбилет «Справедливая Россия – За правду»
29 мая – Mossovetinfo.ru – Стивен Сигал стал членом партии «Справедливая Россия - За правду» и получил в субботу из ру...