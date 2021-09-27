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Общество     27.09.2021 09:36

Синоптик рассказал о погоде в Москве в последнюю неделю сентября

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Теги:  погода  прогноз погоды 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в интервью RT рассказал, какая погода ожидается в Москве в предстоящую неделю.

По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник Москва останется под влиянием циклонов. Погода будет пасмурной, хотя температура воздуха днем будет чуть выше нормы - до +9…+11 °С.

Со среды станет теплее, начнет выглядывать солнце, температура воздуха в дневное время будет подниматься до +10…+15 °С. Однако по ночам будет прохладно, температура будет опускаться до 0…+2 °С.

Ранее сообщалось, что в середине недели в Москву придет настоящее бабе лето.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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