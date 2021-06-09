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Общество     09.06.2021 09:54

Синоптики предупредили москвичей о грозах и граде в ближайшие дни

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Теги:  погода  прогноз погоды  Гидрометцентр 

9 июня. Mossovetinfo.ru — В ближайшие дни в Москве ожидаются грозовые дожди с градом, однако похолодания не предвидится, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд отметил, что 9, 10 и 11 июня в атмосфере формируются условия для грозовых дождей и образования града, однако погода будет все же летней - дожди будут кратковременными, а температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, что является климатической нормой.

Ранее сообщалось, что в течение недели в Москве ожидается жаркая, но дождливая погода.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  Гидрометцентр 

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