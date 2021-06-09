10:05 Происшествия Три человека погибли в результате пожара в больнице в Рязанской области
09:54 Общество Синоптики предупредили москвичей о грозах и граде в ближайшие дни
09:47 Мнения ГИБДД поддержала снижение скорости внутри городов
09:14 В России Россияне смогут получать соцвыплаты на «Госуслугах»
08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы
08:07 Город (Москва и область) Вакцина «КовиВак» доступна в пяти поликлиниках Москвы
07:16 Город (Москва и область) Началась реставрация в Доме-музее Антона Чехова
07:08 Город (Москва и область) Трансформация городов станет одной из главных тем Московского урбанистического форума
09:14 Город (Москва и область) Начинается строительство двух станций Троицкой линии метро
07:09 Город (Москва и область) Началось благоустройство Репинского сквера
18:38 В России МВД РФ утвердило порядок доставления граждан в вытрезвители