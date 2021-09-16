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Общество     16.09.2021 11:13

Синоптики прогнозируют новую волну похолодания в Москве 19 сентября

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Теги:  погода  прогноз погоды  Гидрометцентр  похолодание 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – В воскресенье, 19 сентября, в Москву придут дожди и новая волна похолодания, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, день будет дождливым, в ночное время температура воздуха ожидается на уровне +1.. +6 градусов, в дневное - от 5 до 10 градусов тепла.

Похожая погода ожидается и в понедельник. Со вторника дожди прекратятся, температура немного вырастет - до +12 градусов.

Ранее сообщалось, что 17-18 сентября в Москве ожидается потепление, однако оно будет коротким.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  Гидрометцентр  похолодание 

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